2020/02/21 | 20:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، الحشد الشعبي بالتحكم بمدينة كركوك العراقية ووضعها تحت “الاحتلال العسكري”، لافتًا إلى “خيانة جهة كردية داخلية لأبناء قوميتها”.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني يتهم الحشد الشعبي بالتحكم بمدينة كركوك) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني يتهم الحشد الشعبي بالتحكم بمدينة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).