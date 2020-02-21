قيادي في الحكمة:بعض القوى الكردية والسنية مصرة على المحاصصة المقيتة

2020/02/21 | 20:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب السابق محمد اللكاش جميع القوى الوطنية بالوقوف مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي “لخروج البلد من الفوضى”.وأنتقد اللكاش في بيان “بشدة موقف بعض القوى الكردية والسنية […]

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