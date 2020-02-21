2020/02/21 | 20:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الجراد نوعاً من أنواع حشرات الجنادب التي تتبع فصيلة مستقيمات الأجنحة، حيث يمتلك الجراد قوائم خلفية قوية تساعده في القفز لمسافات بعيدة، فيستطيع القفز لمسافة تعادل 20 ضعف طول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجراد.. آفة زراعية تحولت الى طعام مفضل رغم التحذيرات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجراد.. آفة زراعية تحولت الى طعام مفضل رغم التحذيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).