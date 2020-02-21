“كورونا” يعرقل مسيرة كرة القدم الصينية.. صفعة رياضية جديدة إلى التنين

2020/02/21 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة منتخب الصين مع ضيفه المالديف ضمن تصفيات مونديال 2022 إلى تايلاند بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.وقال الاتحاد في بيان اليوم الجمعة: “بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تكن الصين قادرة على الاستضافة، وستخوض مباراتها البيتية ضد المالديف في 26 أذار/مارس 2020 في ارينا تشانغ في […]

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