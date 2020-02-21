النفط توضح بالأرقام حجم الإنتاج والمبيعات والاستيراد وتكشف عن اجمالي خسائر مصفى بيجي

2020/02/21 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بيانا ردت فيه على تصريحات أدلى بها عضو مجلس النواب، عدنان ...





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