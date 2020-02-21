منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من انتشار كورونا في إيران

2020/02/21 | 20:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه تم تعيين ستة موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بكورونا، في الصين، يرجع في جانب منه إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في مركز تفشي الفايروس، مضيفا أن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفايروس، وتقديم الدعم الفني لهما.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا، إن المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لاحتواء الفايروس.

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