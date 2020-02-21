وزارة النقل العراقية تعلن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى إيران

2020/02/21 | 20:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النقل العراقية تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى إيران حتى اشعارٍ آخر، بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية.

وجاء ذلك القرار بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفايروس الى الاراضي العراقية، وان هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حالياً في إيران على ان يخضعوا الى إجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم الى الاراضي العراقية.

هذا، وأكدت وزارة النقل استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة الى إجلاء العراقيين المتواجدين في الاراضي الايرانية ونقلهم الى العراق، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال.

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