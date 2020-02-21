2020/02/21 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الصين اليوم الجمعة , ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس "كورونا" أكثر من الإصابات الجديدة لأول مرة في مدينة ووهان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في الصين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في الصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).