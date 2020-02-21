الملا: القيادات السنية والكردية تطالب بالاستحقاقات الانتخابية لأغراض مالية

2020/02/21 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد رئيس جماعة علماء العراق، خالد الملا، اليوم الجمعة، أن القيادات السنية والكردية تطالب بالاستحقاقات الانتخابية لأغراض مالية.وقال الملا في حديث متلفز لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “الصراع السياسي موجود في اغلب الكتل التي تسعى للحصول على مناصب سياسية “، مبيناً أن ” جميع الكتل السياسية لم تقدم مشروعًا […]

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