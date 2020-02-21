رغم وفاة 2236 شخص بسبب كورونا.. برلماني عراقي يؤكد أن الماكنة الإعلامية أعطت هذا الفيروس أكبر من حجمه!

2020/02/21 | 21:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال عضو لجنة الصحة النيابية في البرلمان العراقي، النائب جواد الموسوي، اليوم الجمعة، إن الماكنة الإعلامية في العراق والعالم، أعطت لفيروس كورونا أكبر من حجمه وهو لغاية الآن نسبة الوفيات وصلت إلى 2 بالمئة فقط.وذكر الموسوي خلال حديث متلفز على قناة “أم بي سي العراق” وتابعته “يس عراق” أن “المعدل الوفيات […]

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