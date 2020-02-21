2020/02/21 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة منتخب الصين مع ضيفه المالديف ضمن تصفيات مونديال 2022 إلى تايلاند بسبب تفشي فيروس كورونا القاتلوقال الاتحاد في بيان اليوم الجمعة "بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تكن الصين قادرة على الاستضافة، وستخوض مباراتها ضد المالديف في 26 أذارفي ارينا تشانغ في بوريرام في تايلاند".وأضاف البيان "وافق اتحاد غوام لكرة القدم أيضا، أن تقام مباراته ضد الصين في 31 أذار على الملعب عينه".وتحتل الصين المركز الثاني في مجموعتها الأولى بسبع نقاط بالتساوي مع الفيليبين الثالثة وبفارق 8 نقاط عن سوريا التي تحلق في الصدارة، لكن الأخيرة لعبت مباراة أكثر.كما أعلن الاتحاد القاري أنه بعد التشاور مع الاتحادين الصيني والأسترالي ستقام مباراة منتخب الصين مع كوريا الجنوبية ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية للسيدات لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، والمقررة يوم 11 آذار على استاد كامبلتاون في سيدني.وتشهد الصين تفشي فيروس كورونا القاتل، والذي تسبب إلى حد الآن في إصابة نحو 75 ألف شخص وقتل أكثر من 2200 وفق تقارير رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كورونا" يعرقل مسيرة المنتخب الصيني في تصفيات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كورونا" يعرقل مسيرة المنتخب الصيني في تصفيات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).