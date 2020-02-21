تربية البصرة توجه ادارات المدارس بالاستعداد لفايروس كورونا

2020/02/21 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه المدير العام لتربية البصرة، عبد الحسين سلمان، اليوم الجمعة، ادارات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.وقال سلمان في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه وجه "ادارات مدارس المحافظة كافة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة ابنائنا وبناتنا الطلبة والتلاميذ من خطر مختلف الأمراض وخصوصا خطر فيروس كورونا".واضاف "لابد ان نكون بمستوى المسؤولية من خلال اتباع الارشادات الصحية والتعاون التام مع دائرة صحة البصرة والسير على التوصيات التي اصدرها قسم النشاط الرياضي والمدرسي، بهذا الخصوص وتعقيم مصادر ودورات المياه ومراقبة الحوانيت المدرسية وتعميق ثقافة غسل اليدين والتواصل مع اولياء الأمور للحفاظ على مستقبل اجيالنا".وطالب المشرفين التربويين بـ"أهمية تكثيف زياراتهم الميدانية مع بداية الفصل الثاني للتوعية المستمرة وناشد في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني للتنسيق مع المديرية في برامج صحية من شأنها ان تعمق الثقافة الصحية في مدارسنا".

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