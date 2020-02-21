2020/02/21 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نفى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم الجمعة، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إحالة قيادات أمنية إلى القضاء.وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في “تويتر” أطلعت عليها “العهد نيوز”، إن “الأنباء التي تحدثت عن تصريحات منسوبة لي عن عزم رئيس الوزراء المكلف بإحالة قيادات أمنية الى القضاء بتهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح بشأن عزم محمد علاوي إحالة قيادات أمنية إلى القضاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح بشأن عزم محمد علاوي إحالة قيادات أمنية إلى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).