بعد غلق الحدود مع إيران.. ما التأثير الاقتصادي على الأسواق العراقية؟

2020/02/21 | 21:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير منذ نبأ انتشاره في #إيران، والمخاوف تزداد ساعة بعد أخرى في الشارع العراقي من انتقال #كورونا إلى البلاد، ما دفع بالشارع إلى المطالبة بغلق الحدود […]

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