بريطانية تقر بتخطيطها لتفجير كاتدرائية القديس بولس في لندن لصالح

2020/02/21 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعترفت المواطنة البريطانية، صافية شيخ، بأنها خططت لتفجير كاتدرائية القديس بولس في لندن لصالح تنظيم داعش، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد).

وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إن شيخ (36 عاما)، اتصلت بشخص ظنا منها بأنه سيساعدها على تصنيع عبوات ناسفة (وكان في الواقع عميلا سريا للشرطة)، بهدف القيام بهجوم إرهابي في لندن.

وتابع البيان أن شيخ (واسمها قبل اعتناقها الإسلام هو ميشيل رامسدن)، أقامت في أحد الفنادق وسط العاصمة البريطانية، وزارت كاتدرائية القديس بولس من أجل تقييمها كهدف لتفجير إرهابي مستقبلي، والاطلاع على إجراءات الأمن المتخذة بداخلها وفي محيطها.

كما اختارت شيخ موقعا لتنفيذ تفجير ثان، والتقت الشخص المذكور وسلمته حقيبتين وهي على يقين أنه سيضعهما في المكانين المناسبين، كما أنها أحضرت خطابا تعلن فيه "بيعتها" لتنظيم "داعش".

وأشارت "سكوتلاند يارد" إلى أن رامسدن اعترفت أيضا بأنها كانت تنشر مواد تحمل أفكارا متطرفة عبر شبكة "تلغرام" للتواصل الاجتماعي.

بغداد اليوم- متابعة

أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في البلاد، لمواجهة الغارات الجوية السورية، وفق ما أفاد موقع "غلوبال ديفينس".

بلومبرغ عن مصدر تركي: أنقرة طلبت من

بغداد اليوم- بغداد

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن هيئة دولية خاصة بالرقابة على تمويل الإرهاب تنوي إدراج إيران على قائمتها السوداء، في خطوة ستعزز جهود الولايات المتحدة لعزل طهران ماليا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الولاي

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان لمريضة وصلت من مدينة قم في إيران ووضعت ف

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