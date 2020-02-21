حقوق الإنسان تدعو الى اعلان حالة الانذار القصوى في العراق لمنع انتشار ’’كورونا’’

2020/02/21 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت مفوضية حقوق الانسان، الجمعة، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، إنه "مع اعلان ‫الدول المجاورة عن ‫كورونا فيروس، ولضعف ‫الوعي الصحي لدى ‫المواطن، من الضروري ان يدخل ‫‫العراق مرحلة ‫الإنذار الصحي ( ج)".

وأشار إلى "ضرورة إيجاد ‫تكاتف حقيقي بين ‫الموسسات الحكومية والغير الحكومية ‫والإعلام لرفع الوعي الصحي ‫للوقاية من المرض وتجنب ‫التجمعات غير الضرورية"

بغداد اليوم _ بغداد

اكد مدير عام التربية بمحافظة المثنى، سعد خضير الريشاوي، اليوم الجمعة، وجود تنسيق كبير مع دائرة الصحة وديوان المحافظة بشأن التدابير والاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك مع بداية امتحانات نصف السنة ونهاية الكور

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، الجمعة (21 شباط، 2020) إصدار توجيه يشمل أكثر من 30 ألف محاضر مجاني داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مديرية تربية ديالى اصدرت توجيه يشمل

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت إدارة قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن إزالة شاملة للحواجز الكونكريتية، وفتح اكثر من 20 منفذاً صوب قاطع غرب القضاء.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ال

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