ألمانيا تحاكم عراقيا ترك طفلة إيزيدية تموت عطشا بالصحراء

2020/02/21 | 21:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ممثلو الادعاء الفيدرالي في ألمانيا، الجمعة، تهما بالقتل والإرهاب لعراقي ترك فتاة إيزيدية، تبلغ من العمر خمسة أعوام، تقضي نحبها عطشا في حر الصحراء. ويواجه الرجل الذي عرف بأنه […]

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