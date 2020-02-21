تفكيك عبوة ناسفة في الديوانية بالعراق

2020/02/21 | 21:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الديوانية في العراق، اليوم الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق الدولي (ديوانية - سماوة)....

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