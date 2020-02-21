2020/02/21 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيران بارزاني، يوم الجمعة، بتنوع اللغات واللهجات في اقليم كوردستان.

وقال بارزاني في تغريدة بموقع تويتر "تنعم كوردستان بامتلاك مجتمع متنوع بلغات ولهجات مختلفة".

واضاف انه "في اليوم العالمي للغة الأم، نقدر لغاتنا وثقافاتنا ودياناتنا المختلفة في كوردستان ونحتفل بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني محتفياً: نقدّر لغاتنا وثقافاتنا ودياناتنا المختلفة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني محتفياً: نقدّر لغاتنا وثقافاتنا ودياناتنا المختلفة في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).