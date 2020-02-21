الحشد يصد تعرض لعصابات “داعش” الإرهابية في خانقين

2020/02/21 | 21:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن صد تعرض لتنظيم “داعش” في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لتعرض شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية علي السعدون التابعة بقضاء خانقين في محافظة ديالى”.

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