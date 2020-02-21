استئناف العمل بـ 12 مجمعا سكنيا متوقفا في المحافظات

2020/02/21 | 21:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تستعد وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لاحالة تنفيذ 12 مشروعا متوقفا لمجمعات سكنية في المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية، مفصحة عن امتلاكها 22 مشروعا مماثلا مستمرا ضمن خطتها للعام الماضي.

وافاد مستشار الوزير المهندس احمد اسماعيل في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" بان وزارته تسعى لتنفيذ المشاريع السكنية وانجازها بالسرعة الممكنة من اجل زيادة الرصيد الاسكاني في البلاد، مفصحا عن وجود 12 مشروعا كان العمل فيها متوقفا خلال المدة الماضية لاسباب مالية وادارية، بيد ان وزارته استحصلت الموافقات اللازمة والتخصيص المالي من اجل استئناف العمل بها واحالتها للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية لدائرة الاسكان للعام الماضي.

وافصح عن تخصيص مبلغ اجمالي قدره 11 مليار دينار لهذه المشاريع من اجل تنفيذها، بينما تتراوح نسب انجازها بين خمسة الى 70 بالمئة وتشمل مجمعات سكنية في محافظات: كربلاء المقدسة وبابل وواسط، الى جانب مجمعات في محافظتي ميسان وذي قار اضافة الى مشاريع في المناطق المحررة وهي محافظات: صلاح الدين ونينوى وديالى والانبار.

وفي السياق نفسه اوضح اسماعيل ان دائرة الاسكان تنفذ حاليا 22 مشروعا لمجمعات سكنية في المحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى نحو 210 مليارات دينار في محافظات: ميسان وواسط والديوانية والمثنى وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة وذي قار وديالى، لافتا الى ان بعض هذه المشاريع حقق نسب انجاز متقدمة وستفتتح قريبا لاسيما في محافظتي النجف الاشرف وذي قار.

واشار الى ان الملاكات الفنية والهندسية للشركات المنفذة مستمرة بتنفيذ بقية المشاريع وتحقق نسب انجاز متقدمة لاسيما ان الوزارة اجرت عملية مناقلة بين الدوائر والمشاريع في المحافظات من اجل ضمان عدم توقف اي مشروع، الى جانب ذلك فانها تجري عملية المتابعة والاشراف على جميع مشاريعها من اجل حل اي اشكالية تواجه تنفيذ اي مشروع.

ونبه مستشار الوزير الى أن هذه المشاريع ترافقها خدمات تربوية وتجارية وخدمية باعتماد مدها بخدمات شبكات البنى التحتية كافة، فضلاً عن المساحات الخضر والطرق الخاصة بالمجمعات السكنية، مؤكدا ان الوزارة ستطلق خطتها الاستثمارية والاعتيادية للعام الحالي 2020 حال اقرار الموازنة

العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف العمل بـ 12 مجمعا سكنيا متوقفا في المحافظات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف العمل بـ 12 مجمعا سكنيا متوقفا في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).