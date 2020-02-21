إنجاز 78 بالمئة من أعمال تأهيل مستشفى تكريت

2020/02/21 | 21:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين / سمير عادل

وصلت مراحل تأهيل مستشفى تكريت التعليمي الى 78 بالمئة تمهيدا لافتتاحه خلال العام الحالي بعد رفده باجهزة حديثة ذات مناشئ عالمية وانهاء اعمال منظوماتها الخدمية.

وقال مدير مستشفى تكريت التعليمي الدكتور عمار الجوعاني بتصريح لـ"الصباح" انه تمت احالة مشروع خلال العام 2018 لإعادة تأهيل وتطوير مستشفى تكريت التعليمي بعقد مبرم بين الأمم المتحدة والحكومة، مبينا ان عملية اعادة التاهيل تتضمن ثلاث مراحل تشمل اعادة تأهيل المستشفى بالكامل من المبنى الرئيس الى الأبنية الخدمية والملحقة، وقد وصلت نسبة الإنجاز الى 78 بالمئة‎ وبدعم خاص من وزارة الصحة بالأجهزة المتطورة في جميع المجالات منها وصول جهاز أشعة وجهاز مفراس واحدث الاجهزة لجراحة وطب العيون وجهاز تفتيت الحصى.

واضاف ان وصول الاجهزة يواكب عملية اعادة التاهيل، وهي ذات مناشئ عالمية ومتطورة عما كانت عليه سابقا، اضافة الى ادخال نظام جديد هو البطاقة الالكترونية لمعاينة المرضى.

واشار الجوعاني الى ان المستشفى بسعة اكثر من 400 سرير ويقدم خدماته لاهالي المحافظة والمحافظات المجاورة كديالى والأنبار وبغداد وكركوك ونينوى لانه يضم اخصائيين متميزين تتوفر فيهم الخبرة العالية.

بدوره، ذكر مدير الإشراف في مستشفى تكريت التعليمي المهندس نزهان كمال لـ"الصباح" انه تم الوصول الى مراحل متقدمة من العمل وستشهد الأيام المقبلة تسليم الأبنية الخدمية و تشمل 9 أبنية وحاليا يتم القيام بالأعمال النهائية المتضمنة تراكيب الكهرباء والميكانيك وأعمال الصبغ وتركيب الأبواب والشبابيك والمراحل النهائية لتشغيل المصاعد وإنهاء تركيب المضخات

والمولدات، ومن المؤمل انجاز العمل خلال ايار

المقبل.

وبين ان المشروع تعرض للتدمير بشكل كبير، إذ تمت ازالة جميع الأنقاض المتواجدة وإصلاح هيكل البناية لتأتي بعدها المباشرة بأعمال الخدمات من ماء ومجار وكهرباء التي تمت إعادتها بشكل جديد مع تطوير شبكات إضافية اخرى تشمل جميع أقسام المستشفى، لافتا الى ان المشروع واجه العديد من الصعوبات منها تجهيز المواد ذات المناشئ العالمية، لكن تم تذليل الصعوبات بالتعاون مع الحكومة المحلية في

المحافظة.

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