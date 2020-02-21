رغم تعليق رحلاتها.. الطائرات العراقية تواصل نقل المسافرين الى ايران

2020/02/21 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشر ناشطون في مجال الطيران المدني، اليوم الجمعة، معلومات عن إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار مشهد الإيراني، رغم التعليق الذي أعلنته سلطة الطيران المدني يوم أمس الخميس بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.وقال الناشط ياسر الخفاجي في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، إن "ما وصلنا يوم أمس من خبر مؤكد من ضابط في العمليات الجوية العراقية التابع للخطوط الجوية العراقية، بعدم وجود تبليغ رسمي لهم، هم بالتحديد (كتاب رسمي للعمليات الجوية العراقية) بمنع رحلات الخطوط الجوية العراقية الى إيران".واضاف "تؤكد الصورة ان صباح هذا اليوم الجمعة، أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من طراز Boeing 737-800 Next Generation تحمل تسجيل (YI-ASJ) في رحلة من مطار النجف الدولي صوب مطار مشهد الدولي في إيران تحمل رقم (IA117)".وتابع "وهي الآن في طريقها للعودة صوب مطار النجف الدولي في هذه اللحظات".واشار الخفاجي الى ان "هناك كلام يثبت ايضا صحة انتقادنا لإعلام الخطوط الجوية العراقية الذي قام بعمل (نسخ ولصق) لبيان البيج الرسمي لوزارة النقل من دون أدنى تنسيق من قبلهم مع بقية مفاصل الخطوط الجوية العراقية وخصوصا العمليات الجوية العراقية على سبيل المثال وكلام يثبت صحة انتقادنا القاسي جدا ضد الفشل الذريع لإعلام الخطوط الجوية العراقية الذي اعلن يوم أمس عن شيء".ونشر موقع "فلاي رادار 24"، قائمة رحلات طائرات الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، من مطار النجف الدولي، ومن ضمنها الرحلة إلى مطار مشهد الإيراني.وبعد الاعلان عن إجراءات عراقية لمواجهة أية احتمالات وصول وباء كورونا الى العراق، علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها الى إيران، بعد اكتشاف أول بؤرة وبائية في مدينة قم الايرانية.وذكر بيان لوزارة النقل ان "التعليق شمل رحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية اعتباراً من يوم أمس الخميس والى اشعارٍ آخر".

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