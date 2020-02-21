عراقي يواجه تهما بالقتل والارهاب في المانيا

2020/02/21 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوجه ممثلو الادعاء الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الجمعة، تهما بالقتل والإرهاب لعراقي ترك فتاة إيزيدية، تبلغ من العمر خمسة أعوام، تقضي نحبها عطشا في حر الصحراء.وذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، ان الارهابي يواجه تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية، تهم القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والإتجار بالبشر، وفقا للادعاء الفيدرالي.وألقي القبض عليه في اليونان في ايار من العام الماضي، وتم تسليمه إلى ألمانيا في تشرين الاول.وتم تقديم لائحة الاتهام بحقه في 14 شباط في محكمة الولاية في فرانكفورت.

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