الإبداع في الإخراج السينمائي

2020/02/21 | 21:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوزاد شيخاني تعتبر صناعة السينما إحدى أصعب، وأضخم الصناعات في العالم، ونظرا لدور المخرج الريادي في هذه الصناعة، كان لابد من تسليط الضوء على أمور مهمة من شأنها أن تساهم في خلق ورفع العملية الإبداعية لدى المخرج، وفريق عمله، إضافة الى الدور الإداري الذي يجب ممارسته ببراعة من قبل المخرج، وعمله على تحقيق الإنسجام بين …

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