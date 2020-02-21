الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” في خانقين

2020/02/21 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (21 شباط 2020) تعرض عدد من عناصر قوات حفظ القانون إلى إصابات ببنادق الصيد.

وذكرت القيادة في بيان، أن "قواتنا الامنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ببغداد، ما زالت تتعرض لهجمات بوسائل عنفي

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (21 شباط 2020)، عن الغاء حالة الاستنفار الامني في حوض بزايز بهرز جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الامنية في ديالى الغت حالة الاستنفار الامني الذي تم اع

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، باطلاق سراح الناشط احمد الوشاح الذي اختطف يوم الاربعاء وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الناشط احمد الوشاح الذي اختطف يوم الاربعاء، من قبل جهة مجهولة في منطقة الجادرية اطلق سراحه"

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