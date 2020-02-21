مدرب النفط يحمل لاعبيه مسؤولية التعادل مع بغداد

2020/02/21 | 21:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أرجع مدرب النفط يحيى علوان تعادل فريقه مع أمانة بغداد، اليوم الجمعة بنتيجة 1 ـ 1، إلى الفرص الضائعة الكثيرة.

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