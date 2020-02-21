سامي الذيب - الناسخ والمنسوخ في التوراة

2020/02/21 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب ظاهرة النسخ معروفة في اليهوديةنقرأ في العهد القديم أن الزواج مع الأقارب كان مسموحًا به ثم مُنع.فمثلًا- كان الزواج بين الإخوة والأخوات مسموحًا قبل موسى كما يبينه زواج إبراهيم من سارة أخته من أبيه (تكوين 20: 10-12)ولكنه مُنع لاحقًا (لاويين 18: 9)وأصبح معاقبًا عليه بالإعدام (لاويين 20: 17).- تزوج يعقوب شقيقتين هما ليا وراحيل (تكوين 29: 21-30)ثم مُنع مثل هذا الزواج (لاويين 18:......

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