شركة أمريكية تعلن عن تطوير لقاح لمكافحة فيروس كورونا

2020/02/21 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن “شركة “غريفيكس” الأمريكية للهندسة الوراثية أنجزت تطوير لقاح ضد فيروس كورونا”.وأكد جون برايس، المدير التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة هيوستن في ولاية تكساس مقرا لها، إتمام العمل على تطوير اللقاح هذا الأسبوع، وستبدأ الوكالات الحكومية المختصة في الولايات المتحدة والصين وغيرهما من الدول، اختبار اللقاح على […]

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