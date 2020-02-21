أبو رغيف ينفي تصريحاً نُسب له بشأن محاكمة مسؤولين

2020/02/21 | 22:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الخبير الاستراتيجي فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، أي تصريح له بشأن محاكمة مسؤولين.

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