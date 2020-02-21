2020/02/21 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي ، اليوم الجمعة ، عن استغرابه من حكومة تصريف الاعمال وتعاملها بأزدواجية في فرض اجراءات وقائية مع فايروس كورونا الايراني وتجاهلها لعدد الاصابات في الجارتين الاردن والسعودية وعدم اتخاذها نفس الاجراءات .وقال الموسوي في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “اشكر حكومة تصريف الاعمال وبالأخص وزير الداخلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: على الحكومة اتباع نفس الإجراءات بشأن فيروس “كورونا” مع الأردن والسعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: على الحكومة اتباع نفس الإجراءات بشأن فيروس “كورونا” مع الأردن والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).