أردنية في منصب مستشارة ترامب للأمن الداخلي

2020/02/21 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تعيين الأميركية من أصول أردنية جوليا نشيوات في منصب مستشارة الرئيس الأميركي للأمن الداخلي الوطني .وتحمل نشيوات الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأميركية، والدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.وشغلت نشيوات مناصب عدة في السنوات الماضية، ابرزها: نائب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، ومنصب النائب المساعد […]

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