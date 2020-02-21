وسائل اعلام ايرانية: فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان

2020/02/21 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام ايرانية، يوم الجمعة، عن ان التقارير الأولية تشير إلى فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات.

وبحسب وكالة فارس فان نسبة الاقتراع بلغت 40% حتى الساعة السادسة مساء.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في دورتها الـ11، صباح يوم الجمعة، في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).

وجرت الانتخابات في نحو 55 ألف مركز اقتراع، أشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحاً على 290 مقعداً في البرلمان.

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