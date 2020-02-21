شاهد.. نجم برشلونة الجديد يتعثر بالكرة في أول ظهور له والإعلام الإسباني يسخر منه

2020/02/21 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: برشلونة أثار مارتين برايثوايت المهاجم الجديد لفريق برشلونة الإسباني، جدلًا واسعًا بعد مقطع فيديو، نشر له خلال تقديمه لجماهير النادي الكتالوني، بعدما تم التعاقد معه رسميًا بالأمس.وتعاقدت إدارة برشلونة مع برايثوايت قادمًا من صفوف فريق ليجانيس، لمدة أربعة أعوام ونصف قادمًا من صفوف فريق ليجانيس مقابل 18 مليون يورو.👕 Our new […]

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