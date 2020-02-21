استنفار حكومي واسع لمنع وصول «كورونا»

2020/02/21 | 22:12 - المصدر: الصباح

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كربلاء / الصباح

دعت المرجعية الدينية العليا الجهات المعنية لبيان مخاطر فايروس (كورونا) وطرق الوقاية منه، لافتة إلى أن المؤسسات الصحية في العراق تعاني من مشكلات، بينما كثفت السلطات الحكومية، اجراءاتها الوقائية ضد الفايروس، على الرغم من خلو العراق تماما منه، إذ أغلقت المنافذ الحدودية والرحلات الجوية مع ايران مع اخضاع العراقيين العائدين الى فحوصات مركزة.

وقال ممثل المرجعية، السيد أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي تلاها في الصحن الحسيني الشريف: ان «الجهات المعنية وبالخصوص الصحية هي المسؤولة عن بيان مخاطر فايروس (كورونا) وطرق العلاج منه، فضلا عن توسعة نطاق التثقيف في المجتمع».

واضاف الصافي، في مناشدة وجهها الى الجهات المسؤولة عن الصحة، ان «المؤسسات الصحية في العراق تعاني من مشكلات»، مشدداً على «ضرورة وضع حلول جذرية وحقيقية لهذه المؤسسات».

ولفت ممثل المرجعية الى ان «الانسان حينما يتعامل مع الواقع فانه يحدد المشكلة ثم ينطلق الى معالجتها»، مؤكداً «ضرورة ان تكون جميع الجهات المعنية بمستوى المسؤولية وتعمل على رفع قدرات مؤسساتها وان تكون الاستعدادات بمستوى هذا الخطر».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة النقل في بيان، تلقت «الصباح» نسخة منه، «تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة بفايروس «كورونا» في المناطق الايرانية الى اشعارٍ آخر».

وأضافت الوزارة، أن «ذلك جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفايروس الى الاراضي العراقية»، مشيرة إلى ان «القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الاشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حالياً في ايران على ان يخضعوا الى اجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم الى الاراضي العراقية».

من جانبها، افادت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، بأن «رئيس الهيئة عمر الوائلي شارك في الاجتماع الخاص للجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020، المعني بالاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فايروس كورونا».

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