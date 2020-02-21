استئناف العمل بـ 12 مجمعاً سكنياً متوقفاً

2020/02/21 | 22:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تستعد وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لاحالة تنفيذ 12 مشروعا متوقفا لمجمعات سكنية في المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية.

وافاد مستشار الوزير المهندس احمد اسماعيل في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” بأن وزارته تسعى لتنفيذ المشاريع السكنية وانجازها بالسرعة الممكنة من اجل زيادة الرصيد الاسكاني في البلاد، مفصحا عن وجود 12 مشروعا كان العمل فيها متوقفا خلال المدة الماضية لاسباب مالية وادارية، بيد ان وزارته استحصلت الموافقات اللازمة والتخصيص المالي من اجل استئناف العمل بها واحالتها للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية لدائرة الاسكان للعام الماضي.



وافصح عن تخصيص مبلغ اجمالي قدره 11 مليار دينار لهذه المشاريع من اجل تنفيذها، بينما تتراوح نسب انجازها بين 5 الى 70 بالمئة وتشمل مجمعات سكنية في محافظات: كربلاء المقدسة وبابل وواسط، الى جانب مجمعات في محافظتي ميسان وذي قار اضافة الى مشاريع في المناطق المحررة وهي محافظات: صلاح الدين ونينوى وديالى والانبار.

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