آذار المقبل.. التلفزيون التربوي يبث دروساً مكثفة

2020/02/21 | 22:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تباشر وزارة التربية مطلع شهر اذار المقبل بث دروس مكثفة لطلبة المراحل المنتهية ضمن خطة الفضائية التربوية الخاصة بالفصل الثاني من العام الدراسي الحالي

(2019 - 2020).

وقال مدير التلفزيون التربوي في الوزارة احمد عادل بحديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان فضائية العراق التربوية تبث حاليا دروسا توجيهية خاصة بالمنهاج المقرر للمراحل المنتهية وغير المنتهية الخاص بامتحانات نصف السنة للمحافظات التي مازال طلبتها يؤدون امتحاناتهم لمراجعة المنهاج الخاص بهم وتسهيل اداء الامتحانات، لاسيما ان بعض المحافظات شهدت تفاوتا في اكمال المنهاج المقرر لامتحانات نصف السنة.

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