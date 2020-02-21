الركابي يدعو الى استمرار سلمية الاحتجاجات بعد تعرضه لاعتداء في واسط ..(فيديو)

2020/02/21 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط دعا الناشط علاء الركابي ،الى استمرار سلمية الاحتجاجات الشعبية وتفويت الفرصة على جهات تسعى الى حرفها وجرها الى العنف وذلك بعد تعرضه لاعتداء ينتمون لجهة سياسية في ساحة تظاهر الكوت .

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