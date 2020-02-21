2020/02/21 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الجمعة، ان قوات اللواء 23 تصدت لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقالت الهيئة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لتعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية علي السعدون التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصد هجوماً لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصد هجوماً لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).