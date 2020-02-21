2020/02/21 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي :مجلس النواب ملزم بعقد جلسة " استثنائية " يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي :مجلس النواب ملزم بعقد جلسة " استثنائية " يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي :مجلس النواب ملزم بعقد جلسة " استثنائية " يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).