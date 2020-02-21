صحة النجف تشن حملة وقائية تستهدف المطاعم ومحال بيع اللحوم والدواجن و الأفران في المحافظة

2020/02/21 | 22:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف تكثيف جهود فرق الرقابة الصحية في عموم المحافظة بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا في الدول المجاورة.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لوكالة محلية حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “صحة النجف شرعت بتكثيف جهود فرق الرقابة الصحية لمتابعة المطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن والحلويات والافران والمواد الغذائية بعد تسجيل […]

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