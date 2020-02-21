الحكيم في تغريدة له :على الصحة ان تكون على قدر المسؤولية والاستعداد لمواجهة كورونا

2020/02/21 | 22:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندعو وزارة الصحة العراقية والمؤسسات ذات العلاقة ان تكون على قدر المسؤولية والاستعداد التام لمواجهة خطر وباء كورونا القاتل ، وعليها اتخاذ كافة التدابير الوقائية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية […]

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