النائب الأول حسن الكعبي : البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/21 | 22:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان مجلس النواب ملزم بعقد جلسة ” استثنائية ” يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل […]

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