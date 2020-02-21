ماكرون: لا مجال للإسلام السياسي في المجتمع الفرنسي

2020/02/21 | 22:21 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ هذه الحلقة من "أسبوع في العالم" بالحديث عن كلمة إيمانويل ماكرون في مدينة ميلوز حول الإسلام.



عدة إجراءات للوقوف في وجه التمويل الأجنبي للمساجد ودور العبادة، اضافة ‘لى منع استقبال الائمة القادمين من الخارج اعتبارا من العام المقبل ناهيك عن صد ال‘سلام السياسي. ثم تتحدث عن قرار الحكومة السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر حسن البشير ‘لى المحكمة الجنائية الدولية.



والجزء الأخير من الحلقة يتناول إعلان محمد توفيق علاوي عن تشكيل حكومة مستقلين في العراق، حكومة ستعرض على ثقة البرلمان يوم الاثنين المقبل.

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