من جديد.. اختيار السوداني نقيبا لمعلمي العراق

2020/02/21 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت نقابة المعلمين العراقيين المؤتمر الانتخابي، اليوم الجمعة، لاختيار النقيب ونائبه وأعضاء اللجان المركزية.وجرت عملية الانتخاب على قاعة فندق المنصور ميليا في العاصمة بغداد، فيما اسفرت الانتخابات عن فوز عباس السوداني للدورة الثابتة وعدي العيساوي كنائب له”.وقال عضو المؤتمر أحمد حمزة، في حديث صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “لانتخابات جرت بإشراف قضائي […]

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