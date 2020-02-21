القبض على 10 اشخاص من مثيري النزاعات العشائرية في البصرة

2020/02/21 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة،

أعلنت قيادة شرطة البصرة القبض على 10 اشخاص من مثيري النزاعات العشائرية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على اثر نزاع عشائري بين عشيرتين في قضاء المدينة شرعت قوة من قسم شرطة المدينه بالاشتراك مع فوج طوارئ الشرطة الخامس وقوة طوارئ شرطة البصرة (قوة الصدمة) ومركز شرطة الهوير ومفارز الأمن الوطني و قيادة عمليات البصرة و بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح وبعد وضع خطة محكمة تمت مداهمة المنطقة، تم القاء القبض على (10) متهمين من مثيري النزاع و الصادر بحقهم اوامر قبض".

وبينت أنه "ضبط داخل دورهم اسلحة واعتده مختلفه وتمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة"..

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