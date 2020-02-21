الصحة اللبنانية تعلن رصد حالة يشتبه اصابتها بفيروس “كورونا”

2020/02/21 | 22:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، إن “هناك اشتباها في أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في لبنان”.وعلى جانب آخر أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.وذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين […]

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