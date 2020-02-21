بفعل كورونا.. النفط مهدد للهبوط تحت مستوى 60 دولارا للبرميل الواحد

2020/02/21 | 22:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه معهد التمويل الدولي، اليوم الجمعة من أن “تفشي فيروس “كورونا” سينزل بالنفط تحت مستوى 60 دولارا للبرميل هذا العام، وسيضغط على مصدري النفط الخليجيين” وذكرت تقارير للمعهد، تشير الى ان “انتشار الفيروس قد يقوض الطلب على النفط في الصين ودول آسيوية أخرى، ما سيدفع بأسعار النفط لمزيد من الهبوط قد يصل بها إلى 57 […]

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