السيد الحكيم يؤكد اهمية الاستعداد لمواجهة خطر كورونا

2020/02/21 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اهمية الاستعداد لمواجهة خطر فايروس كورونا.

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