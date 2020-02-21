الفساد يحرم الديوانية من جهاز طبي مهم | تقرير

2020/02/21 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

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جهاز أشعة في مركز صحي فرعي لم يدخل حيز الخدمة لينفع المرضى منذ عام ألفين وخمسة عشر، معلومة حصل عليها مراسل التغيير ودقق بها ليجد أن الأمر صحيح والجهاز يبقى صامتا في غرفته من دون عمل، والمعنيون في صحة الديوانية يؤكدون بعدم صلاحية مناقلته لمكان آخر بسبب بقائه ضمن فترة الصيانة والضمان من قبل الشركة المجهزة حسب تعاقدات الوزارة

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